Im April 2021 war der heute 18-Jährige in den Profikader der SG Dynamo Dresden aufgestiegen. Danach warf ihn ein Mittelfußbruch zurück. Im Sommer erhielt Jannis Maul, der in den letzten drei Jahren für Dynamo in der U17 und U19 aktiv war, bei den "Schwarz-Gelben" aber keinen Anschlussvertrag. Jetzt bietet sich das Torwarttalent bei Regionalligist ZFC Meuselwitz an, nachdem er zuvor bereits in Bayreuth und Offenbach vorgespielt hatte.