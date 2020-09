Ein großer Unterschied: Anders als in der vergangenen Saison treffen die Leipziger das Tor, nach zwei Spielen hatte es beim Gegner schon sieben Mal geklingelt, auch ein Verdienst von Neuzugang Stephané Mvibudulu, der 3 Buden machte. Letzte Saison war es bei Lok Leipzig in 20 Spiele eins. "Mich wundert nicht, dass Chemie Leipzig da steht. Alle Spieler haben Geschwindigkeit und vorn gute Abnehmer", sagte der Meuselwitzer Trainer Koray Gökkurt vor dem "kleinen Derby". Beide Städte liegen nur gut 40 Kilometer auseinander.

Verstecken muss sich der ZFC freilich nicht. Mit acht Punkten kamen die Zipsendorfer gut aus den Startlöchern. Die Spielpause nach der englischen Woche hat der Mannschaft gut getan, so Gökkurt. Das letzte Wochenende inklusive dem Montag war frei. "Jetzt ist die Frische wieder da." Stürmer Andy Trübenbach wird aber fehlen. Ihm muss operativ Knorpel am Knie entfernt werden. Im ungünstigsten Fall ist die Hinrunde für ihn gelaufen. Dennoch hat Gökkurt genügend Optionen auch im Angriff. "Wir können selbstbewusst die Aufgabe angehen. Wir haben genügend Fähigkeiten, um das Spiel zu gewinnen."

Drei Mal spielten der ZFC und die BSG Chemie Leipzig bisher gegeneinander. In der vergangenen Saison fiel wegen Corona das Spiel auf der Glaserkuppe aus, in Leutzsch setzte sich Meuselwitz mit 2:0 durch. Das einzige Duell in Zipsendorf holte sich auch der ZFC mit 4:1, am 24. September 2017. Damals kamen knapp 2.000 Fans ins Stadion. Diesmal dürfen nur 1.253 rein, das Spiel ist seit Mittwoch bereits ausverkauft. Eine Tageskasse wird es nicht geben. Dafür aber, für alle Zuhause gebliebenen, ab 19:00 Uhr einen Livestream auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App.