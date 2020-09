Es gibt einige Baustellen beim ZFC Meuselwitz. Zwei Mal konnten die Ostthüringer eine frühe Führung nicht in drei Punkte ummünzen. Am vergangenen Freitag hielt die nur fünf Minuten, am Ende stand trotz großem Chancenplus gegen Chemie Leipzig ein 1:4 zu Buche. "Das tat mir für die Jung leid, die Mannschaft hatte viel investiert. Wir müssen aber mit einer Führung souveräner umgehen. Und vorn lassen wir zu viele Chancen liegen." Einer, der Ruhe in die Aktionen bringen könnte, wird auch am Mittwoch fehlen. Tobias Becker. Der Kapitän wird geschont, soll dann am Samstag in Auerbach wieder eingreifen. Mehr Erfahrung wäre gegen die abgewichste Truppe aus Berlin aber sicher nicht schlecht. Gut möglich, dass René Weinert und Sebastian Albert in der Startelf stehen werden. Trainer Gökkurt hielt sich noch bedeckt, machte aber eine Kampfansage: "Wir haben in drei Versuchen noch keine Berliner Mannschaft geschlagen, es wird Zeit. Wie werden alles reinlegen, um einen Punkt oder den Sieg zu holen."

Zuletzt jubelten zu oft die anderen Teams. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK