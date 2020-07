Der ZFC Meuselwitz rüstet sich weiter für die neue Saison. Wie der Regionalligist am Dienstag mitteilte, wechseln Keeper Fabian Guderitz und Stürmer Dennis Blaser an die Schnauder.

Guderitz kommt von Rivalen 1. FC Lok Leipzig, wo er nach der Winterpause Stammkeeper war. Zuvor hatte der Schlussmann bei Wacker Nordhausen und Germania Halberstadt zwischen den Pfosten gestanden. Der erhielt einen Vertrag bis 2022 und soll Ruben Aulig ersetzen, der den Verein im Sommer verließ. "Wir wollten einen Torhüter mit Potential, das ist uns gelungen", so Teammanager Frank Müller. Der 23-Jährige entschied sich für den ZFC nicht nur aus sportlichen Gründen. "Ich muss im Rahmen meines Studiums ein 40-wöchiges Teilzeitpraktikum absolvieren, was in Meuselwitz besser organisierbar ist als in zahlreichen anderen Vereinen", so Guderitz.