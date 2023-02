Positiv waren über weite Strecken die Auftritte der Halberstädter in den ersten beiden Pflichtspielen des Jahres. Bei der VSG Altglienicke kämpften und bissen die Germanen sich zu einem 1:1. Gegen Lichtenberg gelang nach einem Rückstand noch der Ausgleich. Aber immer noch fehlt der erste Sieg auf der Habenseite. Der soll in Meuselwitz gelingen und Trainer Rost weiß auch, warum das klappen kann: "Wir spielen viel besser gegen den Ball, haben mehr Spieltempo. Wenn wir unsere Kompaktheit behalten, kann es gelingen", sagte er "Sport im Osten". Halberstadts Trainer Manuel Rost hofft auf den ersten Dreier der Saison. Bildrechte: IMAGO / Steffen Beyer

ZFC Meuselwitz: Plath oder Fietz im Kasten?

Die Meuselwitzer waren beim Auswärtsspiel beim BFC Dynamo nicht so weit weg vom – wenn auch dann sehr glücklichen – Auswärtssieg. Aber das personell gebeutelte Weber-Team verspielte die Punkte in der Schlussphase. Auch, weil Keeper Jean-Marie Plath, der kurzfristig vor Justin Fietz den Vorzug erhielt, vor dem Ausgleich der Berliner entscheidend patzte. Die schwierige Aufgabe für den Meuselwitzer Cheftrainer lautet nun: Wen zwischen die Pfosten stellen? Klar ist, dass Plath seine Chance in Berlin nicht genutzt hat. "Beide Keeper sind 20, wir vertrauen ihnen. Am Ende wird der im Tor stehen, dessen Körpersprache und Präsenz größer ist." Damit dürfte klar sein, dass Fietz gegen Halberstadt halten müsste. Kehrt Justin Fietz ins Tor des ZFC zurück? Bildrechte: IMAGO/Picture Point

Personell gibt es immerhin Entspannung. Andy Trübenbach und Florian Hansch sind wieder zurück nach ihren Infekten. Auch Abwehrchef Felix Müller steht nach seiner Gelbsperre wieder zur Verfügung. Und am Freitag meldete auch Dominik Bock Anspruch auf einen Stammplatz an. "Der will unbedingt Spielen, ihm wurden die Fäden gezogen", so Heiko Weber, der damit die Qual der Wahl hat. Und den vierten Heimdreier in Folge will. "Wir wollen an die Leistungen zu Hause anknüpfen, dranbleiben. Wir werden aber keinen Gegner unterschätzen."

Das Hinspiel: Drei Tore für Meuselwitz