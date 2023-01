Hallenturniere lockten einst tausende Zuschauer an, spülten Topvereinen interessante Siegprämien in die Taschen und sorgten für Abwechslung in der Winterpause. Doch mittlerweile spielt kaum noch eine Mannschaft der ersten bis vierten Liga unterm Hallendach.

Eine Ausnahme ist der ZFC Meuselwitz. Der Fußball-Regionalligist nahm innerhalb von drei Tagen an zwei Turnieren teil. Neben dem eigenen Cup in Meuselwitz spielten die Schützlinge von Heiko Weber am Sonntag (08.01.2023) beim "Neujahrsturnier" in Altenburg. Nach einem spannenden Finale stemmte der Favorit den Siegerpokal in die Höhe.

Schätzle rettet Meuselwitz

Im Endspiel gegen den SV Schmölln traf Nils Schätzle erst 30 Sekunden vor dem Abpfiff zum 1:1. Im Neunmeterschießen hielt Justin Fietz alle Bälle und hatte so gehörigen Anteil am Sieg.