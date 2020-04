Gökkurt tritt in Meuselwitz in große Fußstapfen. Heiko Weber hat es in den vergangenen fünf Jahren geschafft, mit bescheidenden Mitteln die Klasse in der Regionalliga Nordost zu halten. Im Herbst des vergangenen Jahres hatte der frühere Profi angekündigt, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Er suche noch eine neue Herausforderung.

Fünf erfolgreiche Jahre in Meuselwitz: Heiko Weber Bildrechte: IMAGO