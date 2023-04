Die Mannschaft, die am Dienstag trainingsfrei hat, wurde über eine entsprechende WhatsApp-Gruppe über die Beurlaubung von Weber in Kenntnis gesetzt. Diese nahm Wolf im Übrigen explizit in die Pflicht, schließlich stünden die Spieler auf dem Platz. Die Entscheidung sei letztlich die Konsequenz aus den Leistungen der Aktiven auf dem Platz. "Die Spiele, die Ergebnisse und die Art und Weise, wie wir vor allem gegen schwächere Mannschaften gespielt haben, sprechen eine klare Sprache", so Wolf.