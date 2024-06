Der 25-jährige Tim Kießling wechselt vom VFC Plauen nach Meuselwitz. Der 25-jährige Mittelfeldspieler hat in Bischofswerda und Rosenheim bereits einige Regionalliga-Erfahrung gesammelt, in der abgelaufenen Spielzeit in Plauen neun Treffer erzielt. Erfahrung bringt auch Jan Halasz mit, der aus Pardubice (Tschechien) zum ZFC kommt. Der Außenverteidiger hatte bereits sieben Einsätze in der ersten tschechischen Liga.