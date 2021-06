ZFC-Teammanager Frank Müller verspricht sich einiges vom ihm: "Noah hat sich uns angeboten und in den Probetrainings mit seinem fußballerisch starken linken Fuß und seiner Robustheit überzeugt. Wir sehen in ihm ein Talent, das mit viel Training den Sprung in die Regionalliga schaffen kann und wir freuen uns, dass er unser Vertragsangebot mit einem Jahr plus leistungsbezogener Option für ein weiteres Jahr angenommen hat."