Personell gestärkt und sehr optimistisch startet der ZFC Meuselwitz ins neue Spieljahr. Die Ostthüringer haben mit Max Kulke, Till Jacobi und Johann Martynets gleich drei frische Spieler an die Schnauder geholt und sehen sich nunmehr breiter aufgestellt. Auf der anderen Seite haben drei der aussortierten Akteure selbst einen neuen Verein gefunden. Fabian Guderitz und Fabian Raithel schlossen sich Germania Halberstadt an, Firat Tuncer flirtet mit Oberliga-Spitzenreiter Kaan-Marienborn.





Ein Novum gab es beim Regionalligisten: Man startete in ein zehntägiges Trainingslager in die Türkei, auch, um die Mannschaft noch enger zusammenzubringen. Das gelang, sagte Trainer David Bergner: "Wir hatten Glück mit dem Wetter, dem Hotel, dem Essen und den Bedingungen. Wir konnten konzentriert arbeiten, viele Einzel- und Perspektivgespräche führen. Es war perfekt."