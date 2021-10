Zurück und erfolgreich: Benjamin Förster Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Immerhin gab es am Wochenende ein kleines Erfolgserlebnis. Bei Oberligist FC An der Fahner Höhe setzte sich der ZFC glücklich mit 3:1 nach Verlängerung durch. Wichtigstes Erkenntnis: Die drei Stürmer Florian Hansch, Benjamin Förster und Alexander Dartsch trafen. Und Kapitän René Eckardt hielt mehr als 90 Minuten durch. "Es war sehr wichtig, dass wir weitergekommen sind", so Rupf. Dabei weiß er genau, dass am Mittwoch mit TeBe ein ganz anderes Kaliber wartet. "Die haben in drei Spielen sieben Punkte geholt und beim 2:2 gegen Energie Cottbus erst kurz vor Schluss den Ausgleich hinnehmen müssen."