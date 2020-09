Zuletzt das 2:3 gegen den VfB Auerbach, dazu bereits 16 Gegentore nach acht Spieltagen - beim ZFC Meuselwitz hakt es vor allem in der Defensive. Darauf haben die Zipsendorfer nun reagiert und noch zwei Abwehrspieler verpflichtet. Vom FC Carl Zeiss Jena kommt Felix Müller (23) nach Meuselwitz. Der gebürtige Zeitzer spielte bereits in der Jugend beim ZFC, bevor er 2018 zu Wacker Nordhausen wechselte. Von dort ging es im Sommer 2020 nach Jena, wo Müller - übrigens der Bruder von ZFC-Teammanager Frank Müller - aber nur vier Spiele in der Regionalliga absolvierte. Nun kommt der 1,94-Meter-Mann auf Leihbasis bis 2021