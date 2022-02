Keine guten Erinnerungen haben die Meuselwitzer an das Hinspiel in Rathenow. Das 1:2 bedeutete die fünfte Niederlage in Folge. Kimbyze-Kimby Januario und Jonathan Muiomo brachten das Kahlisch-Team mit 2:0 in Front. Der fulminante Anschlusstreffer von Niklas Jahn war zu wenig.