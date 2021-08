Die Partie des ZFC Meuselwitz gegen Tennis Borussia Berlin am Mittwoch (01.09.) ist abgesagt worden. Wie der Nordostdeutsche Fußballverband am Dienstag mitteilte, sind bestätigte Corona-Infektionen und Quarantäne-Maßnahmen die Ursachen für die Spielabsage.

Der Verband ließ offen, welche Mannschaft betroffen ist, allerdings teilte der ZFC Meuselwitz am Dienstag mit, dass sich einige Spieler des Gegners coronabedingt in Quarantäne begeben hätten. Schon am vergangenen Wochenende konnten die Berliner das Heimspiel gegen Germania Halberstadt nicht bestreiten, da sich eine Person aus dem Umfeld der Mannschaft infiziert hatte. Wann die Partie nachgeholt wird, ist aktuell noch unklar.