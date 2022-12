Doch Vorsicht: TeBe hat vergangene Woche gegen den SV Lichtenberg den zweiten Saisonsieg eingefahren. Und damit hat auch der bei den Berliner Fans in der Kritik stehende Cheftrainer Abu Njie etwas Dampf aus dem Kessel nehmen können. "Wir haben klar gezeigt, dass wir bei dem Sturm, der hier ist, die richtige Antwort gegeben haben", sagte Njie ins "Ostsport"-Mikrofon. Die Auswärtsbilanz von TeBe ist allerdings bisher ernüchternd. In sieben Spielen gab es bisher sieben Niederlagen, bei 3:23 Toren.

Das darf auch gern so bleiben. Der ZFC Meuselwitz hatte nach drei Siegen in Folge am vergangenen Freitag bei Viktoria Berlin 0:2 verloren. Eine unnötige Niederlage, da beide Treffer nach eigenem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung fielen. "Das war unnötig", sagte Weber, der krankheitsbedingt gefehlt hatte. Dass die Offensive auch nicht in der Lage war, ein Tor zu schießen, ärgerte den Coach ebenfalls. "Wir haben zu viele Spieler, die sich für Offensivspieler halten, aber das Tor nicht treffen."