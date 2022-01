Meuselwitz-Trainer David Bergner freute sich, dass "dieser sehr talentierte Spieler aus einem Leistungszentrum die Entscheidung für unseren Verein getroffen hat. Mit seiner Dynamik und Schnelligkeit wird er uns garantiert weiterhelfen." Jacobi spielte zunächst im Nachwuchs des SC Borea Dresden, ehe er 2015 zum großen Stadtnachbarn Dynamo wechselte. In der laufenden U19-Bundesligasaison kam er auf neun Einsätze (zwei Tore) für die aktuell fünftplatzierten Schwarz-Gelben.



Am späten Freitagnachmittag (17 Uhr) bestreitet der ZFC gegen den Landesklassespitzenreiter 1. FC Zeitz aus Sachsen-Anhalt das erste Testspiel dieser Wintervorbereitung, ehe es am kommenden Mittwoch (12. Januar) ins zehntägige Trainingslager in der Türkei gehen soll.