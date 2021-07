"René Eckhardt. Wenn man den Kapitän von Jena bekommen kann, tut er uns wahnsinnig gut. Unsere älteren Sportfreunde sind ja eher ruhige Patrone. 'Ecki'wird in der neuen Saison auch die Kapit-änsbinde beim ZFC tragen. So ist es mit Nils Miatke, der viel Erfahrung mitbringt. Er hatte aber länger Pause, hat in Eigenregie trainiert. René hatte am 30. Juni mit Jena erst das Pokalfinale. Das sind Konstellationen, die für uns die ungünstigsten sind. Es gab keine durchgehende Vorbereitung. Das darf aber keine Ausrede sein. Wir müssen schauen, dass wir einen guten Start haben."

Bildrechte: IMAGO / Picture Point