Gökkurt hatte erst im vergangenen Juli in Meuselwitz von Heiko Weber übernommen. Es war seine erste Cheftrainerstation im Herrenbereich. Zuvor arbeitete der 37-Jährige im Nachwuchs von Viktoria Köln und Fortuna Köln. Nach dem perfekten Saisonstart mit sechs Punkten bei 4:0 Toren aus den Partien bei Optik Rathenow und Energie Cottbus wartet der ZFC seit Ende August auf den dritten Saisonsieg.



In den vergangenen acht Regionalliga-Partien holten die Thüringer lediglich noch drei Remis und verlor fünf Mal – jüngst denkbar unglücklich in Unterzahl durch zwei Gegentore in der Nachspielzeit beim SV Babelsberg. Die Rot-Weißen stehen mit neun Punkten nach zehn Spielen auf Tabellenplatz 17 der Regionalliga Nordost.