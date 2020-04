Und der Mittelfeldmann wird auch für mindestens weitere zwölf Monate dem ZFC Meuselwitz treu bleiben. Wie der Verein am Mittwoch erklärte, verlängerte Weinert seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr mit der Option bis 2022. "Ich freue mich und möchte hier beim ZFC auch spielen, solange ich gesund bin und meine Leistungen dem Niveau der Regionalliga entsprechen", so Weinert. Was auch den neuen Trainer Koray Gökkurt freut: "Wir hatten einen sehr guten Austausch und ich freue mich, dass er als Urgestein Teil des Projektes sein wird."