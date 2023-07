Im ersten Pflichtspiel unter Neu-Coach Leopold hatten sich die Zipsendorfer gegen den SVB nach Kräften gewehrt, münzten das jedoch erst einen Wimpernschlag vor dem Abpfiff in etwas Zählbares um – Andy Trübenbachs erstes Saisontor nach Freistoßflanke von Neuzugang Can Sakar war jedoch nur Ergebniskosmetik.



Am kommenden Sonntag (6. August, 13:30 Uhr im Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) wartet dann gleich im ersten Heimspiel der nächste dicke Brocken auf den ZFC. Der 1. FC Lok Leipzig reist auf die Glaserkuppe.