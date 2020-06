Der 21-jährige Zintsch lief in der abgelaufenen Saison vorrangig für Jenas Zweite in der Oberliga auf, stand allerdings auch einmal für die erste Mannschaft in der 3. Liga auf dem Platz. Er blickt auf Erfahrungen in der Jugendabteilung des Hamburger SV zurück und möchte nun in Meuselwitz den Sprung zum Regionalliga-Spieler schaffen. ZFC-Sportdirektor Frank Müller: "Ich selbst habe Laurens mehrfach gesehen. Er ist ein robuster, gut ausgebildeter Spieler, in Naumburg geboren und aufgewachsen, so auch mit einem gewissen Regionalbezug."