Der ZFC Meuselwitz bastelt weiter am Kader für die kommende Spielzeit. Wie der Regionalligist am Mittwoch (1. Juli 2020) mitteilte, wird Jegor Jagupov zukünftig das Trikot der Thüringer tragen. Der 1,90 Meter große Mittelstürmer war "absoluter Wunschspieler" von ZFC-Trainer Frank Müller und unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2022.



Müller und Jagupov kennen sich bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Wismut Gera, wo der 24-Jährige in der Saison 2018/19 21 Treffer in 25 Spielen erzielte. "Er ist sehr schnell und kopfballstark. Ich bin mir sicher, dass er das Potenzial von Minimum 10 Toren für unseren Verein hat", sagte Müller über den Neuzugang. Der in Gera aufgewachsene Jagupov zeigte sich ebenso erfreut über die Rückkehr in die Heimat. "Ich hatte viele Gespräche mit Frank Müller und Herrn Gökkurt und bin absolut motiviert, für den ZFC auf Torejagd zu gehen".