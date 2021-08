Im Sommer kräftig aufgerüstet, ließ der Saisonstart beim ZFC Meuselwitz zu wünschen übrig. Nach dem Auftakterfolg hagelte es drei Niederlagen in Folge, zuletzt beim FSV Luckenwalde. Die mangelnde Durchschlagskraft in der Offensive soll nun mit Florian Hansch behoben werden. Wie der Regionalligist am Freitag (13. August) mitteilte, wechselt der 25-jährige Stürmer nach Thüringen und erhält einen Einjahresvertrag.