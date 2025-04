Sedlak erhielt einen Kontrakt bis 2027. Der 25-Jährige ist die absolute Nummer eins im Tor des ZFC, war 2023 von Erzgebirge Aue an die Schnauder gewechselt. Torwarttrainer Romas Linke lobt Sedlak: "Lukas war mit seinen konstant guten Leistungen der Rückhalt unseres Teams, in der Zukunft wollen wir gemeinsam sein Potential weiter ausschöpfen."

Leon Schmökel erhielt einen Vertrag bis 2026 mit der Option auf eine Verlängerung. Die positive Gesamtentwicklung der letzten Monate war laut Trainer Georg-Martin Leopold ausschlaggebend für die Entscheidung. Bei Jan Halasz und David Pfeil verlängerten sich die Verträge nach einer Anzahl an Pflichtspieleinsätzen automatisch um ein weiteres Jahr. "Alle vier Spieler haben mit ihrer Einstellung und den sportlichen Leistungen in der Saison 24/25 überzeugt, wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit in der kommenden Spielzeit", erklärte Leopold.