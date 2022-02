Nachdem der ZFC zunächst desolat in die Saison startete und an den ersten 14 Spieltagen lediglich neun Punkte einfahren konnte, stabilisierte sich die Mannschaft. An den folgenden sechs Spieltagen blieb die Elf von Trainer David Bergener unbesiegt (drei Siege, drei Unentschieden) und schaffte so den Sprung aus der Abstiegszone. Nach drei Niederlagen in Serie zeigte die Formkurve zuletzt schließlich wieder nach oben. Auf ein torloses Remis gegen Chemie Leipzig folgte vor zwei Wochen ein deutlicher Sieg gegen Optik Rathenow (4:1). In der vergangenen Woche mussten die Zipsendorfer jedoch pausieren. Die Partie gegen Carl Zeiss Jena fiel Corona zum Opfer. Ob das Auswirkungen auf die Leistung des Teams hat wird sich zeigen.