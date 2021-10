ZFC-Trainer David Bergner. Bildrechte: imago images / Picture Point

"Wir wollen den Fokus in den kommenden Spielen auf die Spieler richten, die sich mit jeder Faser ihres Körpers und mit aller Macht diesem Abstiegskampf stellen, um alles dafür zu tun, die Regionalliga für den ZFC Meuselwitz in der nächsten Saison zu halten", wurde Cheftrainer David Bergner, der den Job erst vor zwei Wochen von Holm Pinder übernommen hatte, in der Vereinsmeldung zitiert.



Mangelnde Einstellung dürfte also der Grund für den Rauswurf des Quartetts sein. Den Spielern sei zudem eine Auflösung ihrer gültigen Verträge angeboten, "um ihnen den Weg für eine neue sportliche Herausforderung freizumachen", so der ZFC. Aktuell werden die vier Akteure zum Kader der zweiten Mannschaft der Thüringer stoßen – die ist mit neun Siegen aus neun Spielen derzeit verlustpunktfreier Spitzenreiter der 1. Kreisklasse, Staffel A.