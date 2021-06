Die Tribüne der Bluechip-Arena in Meuselwitz. 1.280 Zuschauer könnten es insgesamt werden. (Archiv)

Die Tribüne der Bluechip-Arena in Meuselwitz. 1.280 Zuschauer könnten es insgesamt werden. (Archiv) Bildrechte: imago images/Picture Point

Ein kleines Stückchen Normalität kehrt zurück. Im Testspiel am Freitag (11. Juni) startet der ZFC Meuselwitz einen Probelauf und lässt im Freundschaftsspiel gegen Verbandsligist SV 1879 Ehrenhain wieder 1.280 Zuschauer auf die Glaserkuppe.

Sozusagen die Generalprobe vor dem Pokalkracher im Achtelfinale am 20. Juni gegen den FC Carl Zeiss Jena (Livestream in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de), bei dem die Kulisse noch größer werden könnte. Das verriet ZFC-Sportdirektor Frank Müller dem MDR: "Unser Präsident Hubert Wolf ist im Hintergrund am Werkeln, dass gegen Jena noch mehr Zuschauer ins Stadion dürfen." Beim letzten Punktspiel-Auftritt der Zipsendorfer vor über sieben Monaten gegen den BFC Dynamo (1:1) war die Kulisse mit offiziell 117 Zuschauern sehr überschaubar.