"Es geht nicht um irgendwelche Spielsysteme. Es geht darum, die Spieler an der Ehre zu packen, dass zu spielen, was den ZFC seit Jahren auszeichnet: Fußball mit Leidenschaft", fordert Trainer Holm Pinder vor dem Match. Ein Erfolgserlebnis wäre gerade vor der längeren Pause so wichtig. Dass sich die Spieler endlich belohnen sollen, sei klar. "Aber darüber reden wir ja auch schon seit 14 Tagen." Gegen den BFC kann der Coach durch die Rückkehr von Routinier Fabian Stenzel wieder auf mehr Ruhe hoffen. Ob Außenverteidiger Fabian Raithel zurückkehrt, wird sich nach dem Abschlusstraining entscheiden. Stürmer Serhat Güler, der nach seinen Auswechslungen zuletzt gegen Fürstenwalde und bei Lok Leipzig stinksauer reagiert hatte, wird aber wohl erneut in der Startelf stehen.