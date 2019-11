Zielgenauer agierte Djamal Ziane, der nach einer Ecke aus Nahdistanz den Fuß hinhielt und zum 1:0 traf. In der Folge blieb Lok am Drücker, ohne jedoch nachzulegen. Die Gäste indes glichen mit der ersten Chance des Spiels per Konter durch Sebastian Reiniger aus (17.). Gegen Ende der ersten Hälfte verlor die Partie etwas an Tempo, sodass es mit 1:1 in die Kabinen ging.