Es brodelt beim FC Rot-Weiß Erfurt. Das Gründungsmitglied der 3. Liga grüßt nach zuletzt drei Pleiten in Folge aus dem Keller der Regionalliga Nordost. Der negative Höhepunkt war die desaströse Leistung beim 0:4 am Sonntag beim SV Lichtenberg 47, dem Team mit dem kleinsten Etat der Liga. 14 Punkte nach 15 Spielen, sogar ein möglicher Abstieg in die Oberliga ist angesichts der Leistungen zuletzt und der Ausgeglichenheit der Liga nicht mehr ausgeschlossen.

Brdaric: "Wenn ein Heilsbringer kommt ..."

Im Mittelpunkt der Kritik steht – wie so oft in solchen Situationen – der Trainer. Thomas Brdaric, am 28. Mai 2018 mitten im Abstiegs- und Insolvenzschlamassel noch freudig von den Fans begrüßt, hat mittlerweile bei den Anhängern nahezu jeden Kredit verspielt. "Wenn ein Heilsbringer herkommt als Trainer und die Wende einleitet, dann her mit ihm“, stellte der Ex-Profi nach dem Lichtenberg-Spiel sein Amt mehr oder weniger zur Verfügung. Mittlerweile tagen die Gremien des Vereins - Ausgang offen.

Fan-Kommentare sind eindeutig

Die Reaktionen im Netz sind eindeutig. In den MDR-Kommentaren fordert u.a. "Kimme1966": "(…) Es ist eine Schande, was Brdaric mit unserem Verein anrichtet. Er gibt uns der Lächerlichkeit preis. Anders kann ich das ganze Jahr 2019 und vor allem die letzten 3 Pleiten gegen Fürstenwalde, Halberstadt und den Berliner Stadtteil Lichtenberg bei 0:8 Toren und NULL Punkten nicht beschreiben. Zieht endlich in unserem Verein die Reißleine (…).“ Und "Randolf" befürchtet: "Als RWE-Anhänger ahne ich: Falls das so weiter geht (mit diesem Trainer), gibts in der kommenden Saison wieder ein "echtes" Thüringenderby: Nämlich RW Erfurt I gegen CZ Jena II."