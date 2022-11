Nach den Vorkommnissen beim Heimspiel gegen den FC Energie Cottbus hat der FC Carl Zeiss Jena sein Sicherheitskonzept angepasst. Wie der Regionalligist mitteilte, wird es bei der Partie gegen den 1. FC Lok Leipzig am 10. Dezember unter anderem eine Intensivierung der Zugangskontrollen, bauliche Veränderungen in den sensiblen Bereichen der Fantrennung, ein Verbot des Alkoholausschanks im Stadion und eine konsequente Abweisung von Fans anderer Klubs geben. Damit will der Verein ähnliche Szenen verhindern, die es beim Heimspiel gegen den FC Energie Cottbus gegeben hatte.