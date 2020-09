Die Schonzeit für den neuen Meuselwitzer Trainer, Koray Gökkurt, ist augenscheinlich vorbei. Auf der Vereinshomepage wurde nach der 0:3-Heimniederlage gegen Viktoria Berlin ungewöhnlich deutliche Kritik geübt. "Die aktuelle Mängelliste im Spiel des ZFC ist groß: Keine Stammformation, keine funktionierende Abwehrkette, selten kompakte Verteidigungsleistung aus dem Mittelfeld heraus, extrem schwache Chancenverwertung, 13 Gegentore in den letzten fünf Spielen.“ Man habe sich wohl von den guten Ergebnissen zu Beginn blenden lassen. Wer den Verein kennt, ahnt schon, dass es bei einer erneuten Niederlage in Auerbach für Koray Gökkurt schon ungemütlich werden könnte. Und es wird nicht leichter, weil der ZFC auch personell weiter ausgedünnt wird. Neben dem Langzeitverletzten Andy Trübenbach werden in Auerbach definitiv Sebastian Albert (Sperre) und Amer Kadric (Adduktoren) fehlen. Ob Tobias Becker (Knöchel) zurückkehrt, ist noch fraglich.

Auch beim VfB Auerbach hat man Probleme, geht aber trotz der nur sieben Punkte und dem 2:3 am Mittwoch in Lichtenberg mit der Mannschaft nicht so hart ins Gericht. Aus guten Gründen. “Wir hatten in Lichtenberg am Ende fünf Spieler auf dem Platz, die unter 20 sind. Da lässt dann irgendwann die Kraft nach“, sagte Manager Volkhardt Kramer. Personell sind die Vogtländer derzeit arg geschwächt. Zwei Spieler gesperrt, dazu einige Verletzungen. Die Mannschaft spielt fast mit dem letzten Aufgebot. Mit Moritz Seidel wurde sogar ein 17-Jähriger in Lichtenberg eingewechselt. Immerhin kehrt Thomas Stock nach seiner Rotsperre am Samstag zurück. Und auf einen ist immer Verlass: Marc-Philipp Zimmermann. Der Stürmer mit Torgarantie knipste bereits sieben Mal. Und könnte auch im Duell mit dem ZFC Meuselwitz den Unterschied ausmachen. Denn während der VfB einen Knipser hat, verballerten die Meuselwitzer in den letzten Partien beste Chancen.