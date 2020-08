Fußball | Regionalliga Zwei Regionalliga-Leckerbissen in der Live-Konferenz

2. Spieltag

Am zweiten Spieltag der Regionalliga Nordost übertragen wir im MDR FERNSEHEN zwei Spiele in einer Live-Konferenz. Am Sonntag (23.08.2020) kreuzen der ZFC Meuselwitz und Energie Cottbus, sowie der 1. FC Lok Leipzig und der Berliner AK die Klingen. Die beiden Spiele gibt es zusätzlich noch im Einzelstream auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App.