Nils Miatke spielte 150 Mal für den FSV Zwickau. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Miatkes Abschied in Zwickau war auch von Nebengeräuschen begleitet. Er hätte sich nach den vielen gemeinsamen Jahren gemeinsamer mehr Offenheit gewünscht Miatke bei "Tag24": "Fünf Jahre habe ich alles für den Verein gegeben und meinen Teil zum Klassenerhalt beigetragen. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass man von Beginn an offen mit mir spricht. Wenn man eine Verjüngung einleiten will und deswegen ohne mich plant, ist das in Ordnung. Das gehört im Fußball dazu. Nur die Art und Weise, wie man es dann kommuniziert hat, fand ich nicht in Ordnung."