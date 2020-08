Marathon-Legende Waldemar Cierpinski wird 70: "Wenn dir das Leben durch den Kopf läuft"

Nachdem ein paar Sektflaschen auf den Olympiasieg geleert waren, begann auch Cierpinski direkt wieder, am nächsten Triumph zu arbeiten. Bis zu vier Mal täglich quälte er sich im Training, um in Moskau eine weitere Medaille zu gewinnen. Dabei lernte er, dass es als Erwachsener viel schwieriger ist, sich etwas neu zu erarbeiten. "Weil man nicht mehr einfach mitlaufen kann. In Moskau galt ich dann als Favorit und musste in jeder Situation den schweren Kampf mit mir aufnehmen."

Umwerfen ließ er sich davon jedoch nicht. Der Blick ging, wie so oft, nach vorne. Nach der Wiedervereinigung gründete er 1990 sein Sportgeschäft. Später engagierte er sich bei Laufveranstaltungen in Mitteldeutschland. "Man sollte, was man auf diesem Weg gelernt hat, mitnehmen in das Neue", ist seine Lebenseinstellung. "Aber natürlich kommen immer mal die Situationen, in denen man sich erinnert. Zu Jubiläen etwa. Dann genieße ich das einen kleinen Moment", sagt Waldemar Cierpinski. So wie an diesem Montag, seinem 70. Geburtstag.