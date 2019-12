Markranstädt bislang mit erfolgreicher Saison

Die Randleipziger haben einige nicht so ganz erfolgreiche Jahre hinter sich. 2017 stieg der SSV von der Oberliga in die Landesliga ab. Und damit noch nicht genug. Letzte Saison rutschte das Team von Olaf Brosius sogar in die Landesklasse Nord ab.

Einer der absoluten Lichtblicke im Team von Olaf Brosius. Luis Freigang ist erst 18-Jahre alt und doch schon so wichtig für den SSV. Bildrechte: imago images / Picture Point LE Mit dem Negativlauf scheint jetzt aber Schluss zu sein, denn Markranstädt blüht in dieser Saison so richtig auf und hat nach 14 Spieltagen ledigliche eine Niederlage auf dem Kerbholz. Schon am nächsten Wochenende wird SV Lipsia im Topspiel herausgefordert. Erfolgsgarant für das bislang sehr gute Abschneiden ist vor allem die funktionierende Defensive, die erste fünf Gegentreffer hinnehmen musste. Und auch in der Offensive überzeugt das Brosius-Team. Mit einem Schnitt von über 2,77 Toren pro Spiel gehlört das Team zu der offensiven Spitze der Liga. Vor allem der 18-jährige Luis Freigang überzeugt in dieser Saison mit Top Leistungen und auch schon vier Treffern. Also ein starkes Komplettpaket, was man dem Chemnitzer FC entgegenbringen kann.

Wiege von RB und direkte Vergleiche

So manchen Fußball-Kenner dürfte der Name SSV Markranstädt dann aber doch noch wegen einer anderen fußballerischen Entwicklung im Kopf geblieben sein. Ein gewisser Verein namens RB Leipzig wurde vor gut zehn Jahren auf dem Startrecht des SSV gegründet. Das schlug landesweit für hohe Wellen und brachte auch den Vereinsnamen der Leipziger Randstädter deutlich zentraler in den Fokus. In der Saison 2010/11 wurde jedoch die zweite bis vierte Vertretung von RB Leipzig wieder in Mannschaften des SSV umgekehrt. Eine zwischenzeitliche Zeit die sicherlich nicht jedem SSV-Fan gefiel.

Im direkten Vergleich mit den Chemnitzern ziehen die Markranstädter jedoch deutlich den Kürzeren. In sechs Aufeinandertreffen behielt der CFC bei fünf Partien die Oberhand und gewann öfters auch mal deutlich. So ging das letzte Aufeinandertreffen in der 3. Hauptrunde des Sachsenpokals mit 8:1 an den CFC. Lediglich in der Saison 2007/08, als beide Teams noch in der Oberliga Süd spielten, gab es beim 1:1 eine Punkteteilung.