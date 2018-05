Bildrechte: IMAGO

Was ist Oral-Turinabol ? Es ist ein in den 1960er Jahren im Arzneimittelwerk VEB Jenapharm in der DDR entwickeltes Anabolikum. Die blauen Pillen waren ursprünglich für die schnellere Heilung von Knochenschwund entwickelt worden. In der DDR wurde das künstliche männliche Sexualhormon in absurden Größenordnungen an Hochleistungssportler verteilt. Es bewirkt ein schnelles Wachstum der Muskeln.