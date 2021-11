Ja, ist denn heut schon Weihnachten?! Dass dürften sich viele sächsische Vereine gedacht, als sie vom Engagement der Sächsischen Lotto GmbH hörten. Die Initiative TeamSportSachsen und Sachsenlotto setzen in der Spielzeit 2021/2022 auf eine gemeinsame Werbekooperation. Die Partnerschaft wurde am Montag in Chemnitz vorgestellt.