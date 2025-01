Bildrechte: IMAGO / Patrick Scheiber

Fußball | Regionalliga Hallesche FC siegt beim Traditionsturnier

Hauptinhalt

Halplus-Cup

06. Januar 2025, 21:29 Uhr

Budenzauber vom Feinsten! Gut drei Wochen vor dem Start in die Rückrunde begeisterten der Hallesche FC, der FC Eilenburg, der VFC Plauen und Lok Leipzig beim ausverkauften Hallen-Masters in der Saale-Stadt die Zuschauer. Auch einige unterklassige Vereine nahmen am Spaß teil. Am Ende setzte sich der Veranstalter die Krone auf.