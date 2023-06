In der zweitklassigen Regionalliga trifft der HFC in der kommenden Spielzeit auf den Dauerrivalen 1. FC Magdeburg, der den Klassenerhalt in der Bundesliga verpassten. In der höchsten deutschen Spielklasse in der U19 verbleiben in der Nord/Nordost-Staffel somit drei mitteldeutsche Teams: Neben RB Leipzig und Dynamo Dresden geht auch der Aufsteiger FC Carl Zeiss Jena an den Start.