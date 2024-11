Man müsse zunächst einordnen, "was in den letzten Jahren hier passiert ist", sagte der 54-Jährige im Interview mit SPORT IM OSTEN. "Wir haben in drei Jahren alles, was es auf diesem Planeten zu gewinnen gibt, abgeräumt. Dass irgendwann auch der Punkt kommt, an dem es schwieriger wird, war zu erwarten." Denn zuletzt kam der Magdeburger Motor etwas ins Stottern - wie beim knappen Pokal-Aus in Kiel oder der jüngsten Niederlage in der Bundesliga gegen Melsungen.