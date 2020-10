Von Anfang an wurden die Thüringerinnen ihrer Favoritenrolle vollkommen gerecht. Mit einer starken Petra Blasek im Tor und einer kompakten Abwehr ließ man den jungen Wienerinnen wenig Chancen im Angriff. Durch viel Tempo in der Offensive überrannte das Müller-Team die Gastgeberinnen Mitte der ersten Hälfte und war bereits nach 17 Minuten mit zehn Toren (8:18) in Führung. Bis zur Pause erhöhte der THC sogar noch auf 11:23. Damit war der Ausgang des Spiels quasi geklärt.