Es ging mit viel Tempo in die Partie und man konnte deutlich erkennen, dass sich der THC etwas vorgenommen hatte. Allen voran Rückraum-Shooterin Marketa Jerabkova war mit sechs Treffern fast nicht zu halten. Doch auch die Gastgeberinnen spielten gut mit und gingen nach 17 Minuten das erste Mal in Führung (10:9). Es folgte aber ein kurzer Zwischenspurt der Thüringerinnen zum 10:14, in dem vor allem Keeperin Petra Blazek und Jerabkova glänzen konnten. Doch kurz vor der Pause schlichen sich dann erneut Unkonzentriertheiten in das THC-Spiel. Die Chancenverwertung ging rapide bergab und die "Vipers" erzielten kurz vor dem Halbzeitpfiff ihr 13. Tor. So machte sich der THC das Leben selber schwer und ging nur mit zwei Toren Vorsprung in die Kabine - es hätten auch durchaus fünf oder sechs sein können.

Bildrechte: imago images/Eibner