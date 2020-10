Der Thüringer HC steht in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League. Am Sonntag feierte der Bundesligist gegen den WAT Atzgersdorf aus Österreich einen 42:21-Kantersieg, nachdem der THC bereits das Hinspiel mit 39:24 für sich entschieden hatte. Beste THC-Werferin war Nationalspielerin Meike Schmelzer mit acht Toren. Vier Tage nach dem schweren Auswärtsspiel in Oldenburg konnten die Thüringerinnen diesmal schnell auf Schongang schalten. Nach dem 13:4 machte die Partie eher den Eindruck eines Trainingsspieles. Dennoch baute der THC den Vorsprung gegen überforderte Österreicherinnen weiter kontinuierlich aus.

Arwen Rühl und Kristina Dramac im Zweikampf (v.l.) Bildrechte: Steffen Prößdorf