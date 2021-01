Die "TuSsies" erwischten den besseren Start in die Partie, aber es war beiden Teams anzumerken, dass viel auf dem Spiel stand. Der THC-Angriff machte in den Anfangsminuten wieder den einen oder anderen einfachen Fehler zu viel und ließ teils 100%ige Chancen ungenutzt. So rannte das Team von Herbert Müller den Großteil der ersten Hälfte einem Drei-Tore-Rückstand hinterher und verpasste viele Chancen zum Ausgleich. Coach Müller selbst holte sich nach einer fraglichen Schiedsrichterentscheidung erst die gelbe Karte, und dann auch noch eine Zeitstrafe gegen die Bank ab. Kurz vor dem Pausenpfiff wühlte sich Kerstin Kündig dann zum wiederholten Mal stark durch die Metzinger Abwehr und konnte den 14:15 - Anschlusstreffer erzielen.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Metzingen vor allem in der Abwehr ein regelrechtes Bollwerk und machte es dem THC-Angriff immer wieder schwer. Die Gäste nutzten die entstandenen Fehlwürfe und zogen in Minute 41 das erste Mal auf vier Tore davon. Doch der THC kämpfte sich zurück. Nach der Auszeit von Herbert Müller konnte Josefine Huber kurze Zeit später den erneuten Anschluss erzielen und die Hoffnungen hoch halten. Doch dann fehlte es wieder an der Kaltschnäuzigkeit. Bei jeder Chance auf den möglichen Ausgleich agierte die Müller-Sieben zu überhastet und schloss im Angriff zu schnell ab, - die "TuSsies" konnten wiederum davonziehen. Auch ein letztes Aufbäumen in den Schlussminuten konnte die 32:35-Niederlage nicht mehr verhindern. Am Ende muss man den Gästen Respekt zollen, die mit einer starken Leistung letztlich verdient das Final4 erreicht haben.