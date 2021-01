Herbe Niederlage für den THC in Neckarsulm

Hauptinhalt

Der Thüringer HC hat am Mittwochabend eine deftige Niederlage bei der Neckarsulmer Sport-Union hinnehmen müssen. Das Team von Herbert Müller fand nie wirklich ins Spiel und zeigte vor allem in der Abwehr große Schwächen. Am Ende steht ein 32:38 (13:16) aus Sicht des THC zu Buche. Auch die neun Treffer von Marketa Jerabkova konnten die Auswärtspleite an diesem Abend nicht verhindern. In der Tabelle wird der THC damit von Neckarsulm vom fünften auf den sechsten Platz verdrängt.