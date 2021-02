Erneute Absage: THC verliert zwei weitere European League Spiele am Grünen Tisch

Hauptinhalt

Der Thüringer HC hat aufgrund der Corona-Restriktionen zwei weitere Spiele in der European League am Grünen Tisch verloren. Wie der THC am Dienstag mitteilte, hat die EHF den am 20. und 21. Februar geplanten Doppelspieltag der Gruppe C bei Baia Mare in Rumänien abgesagt.