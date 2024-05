Die Wege von Alexandra Lundström und dem SV Union Halle-Neustadt trennen sich in wenigen Wochen. Wie der Handball-Bundesligist am Mittwoch (1. Mai 2024) mitteilte, wird Lundström in der kommenden Saison nicht mehr für den Verein aus Sachsen-Anhalt auflaufen.

"Ich bin dankbar für die Zeit in Halle und habe hier tolle Menschen kennengelernt", sagte die Schwedin zu ihrem Abschied. 2022 war sie aus ihrer Heimat vom Erstligisten Kärra HF an die Saale gewechselt.

"Ich habe Alex als seinen professionellen Teamplayer kennengelernt und erinnere mich gerne an ihr überragendes Spiel in Leverkusen in der letzten Saison zurück. Ich wünsche Alex sportlich und gesundheitlich alles Gute für ihre neue Herausforderung", erklärte Sportdirektor Jan-Henning Himborn. Im besagten Spiel gegen Leverkusen sicherten sich die Hallenserinnen in der Saison 2022/23 den Klassenerhalt und Alexandra Lundström steuerte in dieser Partie neun Tore zum Auswärtserfolg bei.