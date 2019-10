Meike Schmelzer (beim Wurf) ist am Sonntag zu Gast bei "Sport im Osten". Bildrechte: imago/Eibner

Mit prominenter Unterstützung führt Moderator René Kindermann am Sonntag durch das Programm. An seiner Seite: Handball-Nationalspielerin Meike Schmelzer. Seit der Saison 2014/15 läuft die gebürtige Wiesbaderin für den Serienmeister Thüringer HC auf. Natürlich blickt sie in der Sendung auch auf das Pokalspiel ihres THC am Sonnabend gegen Blomberg-Lippe zurück - davon gibt es in der Halbzeitpause des Spiels Leipzig vs. Magdeburg eine Zusammenfassung.